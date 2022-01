Imprese: Ing e UniCredit, finanziamento da 55 mln per impianti fotovoltaici promossi da Eos Im e Capital Dynamics (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi finanziati, grazie all'impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento climatico, rientrano negli obiettivi dell'EU Green New Deal, il piano che promuove un'Europa circolare, moderna, sostenibile e resiliente e sono supportati da SACE, istituzione a sostegno dello sviluppo del sistema Paese, che riveste un ruolo centrale nell'attuazione del Green New Deal sul territorio italiano. Come previsto dal Decreto Legge "Semplificazioni" di luglio 2020 (76/2020), infatti, la società guidata da Pierfrancesco Latini può rilasciare 'garanzie green' su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. Dall'entrata in vigore del Decreto è stato istituito un team di specialisti trasversale alle varie funzioni aziendali, che racchiude professionalità diverse e complementari, in grado di rispondere a 360° alle esigenze di questa nuova operatività di Sace. "La nostra strategia di investimento si dimostra particolarmente efficace: oltre ad assicurarci i più significativi progetti in grid parity e greenfield in Italia, riusciamo ad avere un accesso privilegiato al canale bancario europeo unitamente alle più dinamiche controparti per i PPA di lungo termine", ha commentato Giuseppe La Loggia, Senior Partner di EOS IM Group Clean Energy Infrastructure. "Riteniamo fondamentale mantenere un approccio fortemente industriale, con una visione della finanza che guarda all'economia reale e che è in grado di contribuire fattivamente agli obiettivi della transizione ecologica europea, identificando e strutturando - con i nostri partners - le migliori modalità tecnico-finanziarie per investire nella transizione energetica". "In qualità di uno dei principali investitori in energie rinnovabili in Europa, siamo lieti di assistere ad una domanda così sostenuta da parte di investitori del settore privato e di primarie istituzioni bancarie rivolta alla partecipazione verso la transizione ecologica ", ha commentato Dario Bertagna, Managing Director e Co-Head di Capital Dynamics Clean Energy. (segue) (Com)