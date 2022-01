Imprese: Ing e UniCredit, finanziamento da 55 mln per impianti fotovoltaici promossi da Eos Im e Capital Dynamics (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggiungere la grid parity con progetti infrastrutturali non sussidiati come quelli che abbiamo realizzato ci aiuta a rendere le fonti di energia rinnovabile pienamente accessibili, a beneficio sia degli investitori sia delle comunità locali. Questo ci rende ancor più interessati ad investire un'ulteriore quota importante della nostra ampia pipeline di progetti fotovoltaici ed eolici in Europa meridionale". "Grazie al nostro intervento e alla nostra collaborazione con UniCredit e Ing – ha dichiarato Daniela Cataudella Responsabile Task Force Green di Sace – sarà possibile portare a termine un progetto che ha importanti benefici per il territorio, servendo i fabbisogni energetici annui di circa 63 mila famiglie del Lazio, oltre a contribuire allo sviluppo sostenibile del Paese intero. Questa operazione conferma l'impegno di Sace per la transizione verso un'economia a minori emissioni inquinanti, in virtù del suo ruolo di gestore del Green New Deal italiano e nell'ambito delle linee guida del Pnrr". "Per Ingil finanziamento di questo importante progetto rappresenta il primo passo verso il futuro delle fonti rinnovabili non incentivate; l'esperienza maturata nella costruzione dell'operazione getta le basi per un nuovo approccio al mondo green rivoluzionando il paradigma che rendeva l'incentivo elemento essenziale ed irrinunciabile". Afferma Valerio Capizzi, Head of Energy Emea di Ing. "Siamo oltremodo orgogliosi di avere supportato Eos IM e Capital Dynamics in questa complessa operazione - afferma Matteo Pietropoli, Global Head of Power & Infrastructure Financing di UniCredit - che conferma la nostra leadership, in Italia e in Europa, nelle soluzioni di finanziamento strutturate legate a obiettivi Esg. Questa operazione è la testimonianza del nostro impegno a sostenere progetti, in particolare in grid parity e greenfield, in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, contribuendo a incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel nostro Paese, in linea con gli obiettivi strategici del Pnrr". (Com)