Quirinale: Silvestri (M5s), tempi ancora non maturi per fare un nome condiviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova può proiettarsi nel futuro con entusiasmo ed esperienza per continuare ad offrire un servizio indispensabile" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- Si sta discutendo, ma i tempi non sono ancora maturi per fare dei nomi. Lo afferma il deputato del M5s Francesco Silvestri, entrando a Montecitorio nella quarta giornata di votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. "Non c'è un tavolo operativo che si riunisca finché non venga trovato un nome, anche a fronte della richiesta del Movimento 5 stelle: sembra che non ci sia momentaneamente questa disponibilità", aggiunge. (Rin)