Cipro: oggi Consiglio di sicurezza vota risoluzione per rinnovo mandato missione Unficyp fino a luglio

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è atteso oggi al voto su una risoluzione per rinnovare il mandato della forza di pace dell'Onu a Cipro (Unficyp) per sei mesi, fino al 31 luglio 2022. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esprime nella risoluzione il suo pieno sostegno all'Unficyp e decide di prorogare il suo mandato per un ulteriore periodo che termina il 31 luglio 2022. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Cyprus News Agency", il Consiglio esprime pieno sostegno agli sforzi in corso del segretario generale, Antonio Guterres, e ribadisce l'importanza dell'apertura, della flessibilità e del compromesso nel trovare un terreno comune con l'obiettivo di tornare ai negoziati formali, esortando le parti a rinnovare i loro sforzi per raggiungere una soluzione duratura, globale e giusta basata su una federazione bicomunale e bizonale con uguaglianza politica, come stabilito nelle pertinenti risoluzioni dello stesso organismo Onu. (Gra)