Auto: Fia a Ue, adottare legislazione a tutela dei consumatori

- Una normativa urgente per i veicoli connessi, che sancisca principi fondamentali a tutela dei consumatori quali libertà di scelta, protezione e sicurezza dei dati, competizione leale e innovazione. È quanto la Fia (Fédération internationale de l'automobile), in una nota, chiede alla Commissione europea, attraverso la campagna "My car my data" ("Mia l'auto, miei i dati"), sottolineando come, mentre il 91 per cento dei consumatori ritiene di avere la proprietà dei dati generati dalla propria auto, l'85 per cento afferma di non avere alcun controllo su di essi. Fondamentale ricordare che i dati dei veicoli non includono soltanto dati operativi (velocità, posizione, manutenzione, chilometraggio, livelli olio...) ma anche dati sul comportamento del conducente, quali stile di guida o distanze percorse, e persino dettagli personali, come nome, recapiti e dati finanziari condivisi con il sistema operativo del veicolo. L'Ufficio europeo della Fia chiede, inoltre, alla Commissione di adottare la S-OTP – Secure On-board Telematics Platform – in quanto piattaforma ideale a vantaggio dei consumatori e della società in generale. La piattaforma S-OTP garantisce, infatti, vera libertà di scelta al consumatore, concorrenza effettiva e libertà di impresa, in un contesto sicuro e tecnologicamente neutrale. Inoltre, l'S-OTP garantirebbe una sicurezza informatica d'avanguardia e una corretta distribuzione delle responsabilità. (segue) (Com)