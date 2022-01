Energia: sindaco di Cagliari Truzzu, Sardegna può diventare modello per elettrificazione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sul futuro del pianeta sono preoccupanti, ma “dobbiamo evitare i catastrofismi e concentrarci sul trovare soluzioni concrete per migliorare le nostre vite”. Lo ha detto il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, intervenendo all’evento “Elettrificazione verde della Sardegna”, presentato oggi da Enel e Università degli Studi Roma Tre – Centro ricerche economiche e sociali Manlio Rossi-Doria. “Con questo progetto la Sardegna può rappresentare un esperimento di elettrificazione verde da esportare nel resto del molto: e questi temi di sostenibilità, efficientamento e transizione energetica sono alla nostra attenzione anche come città metropolitana di Cagliari”, ha detto, sottolineando la necessità di creare un rapporto tra città e natura, che “sono due mondi compenetranti che si devono parlare”. In quest’ottica, ha continuato, sarà prioritario “sviluppare il trasporto pubblico locale, e ricordo che come amministrazione comunale ci stiamo muovendo per sostituire la flotta con autobus verdi entro il 2030, e utilizzare al meglio le risorse che abbiamo, capendo come efficientare al meglio il patrimonio pubblico e privato”. (Rin)