Lavoro: XIII congresso Filca Cisl Lazio, edilizia in crescita grazie ai bonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’edilizia nel Lazio è in fase di rilancio. Il dato medio della massa salari delle casse edili nel Lazio è con il segno positivo del 20 per cento rispetto allo scorso anno. Nella sua relazione al tredicesimo congresso regionale della Filca, il segretario generale Attilio Vallocchia ha ricordato che dopo 12 anni di crisi (dal 2008 al 2020) che ha portato alla perdita di oltre 50mila posti di lavoro ora il momento è di grande vitalità per tutto il settore. (segue) (Com)