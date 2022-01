Lavoro: XIII congresso Filca Cisl Lazio, edilizia in crescita grazie ai bonus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo un raffronto con i dati delle casse edili delle 5 province in riferimento al mese di settembre degli ultimi due anni, vi è stato un incremento occupazionale di 8.134 operai ( 5.261 a Roma, 832 a Rieti, 786 a Latina, 712 a Frosinone e 543 a Viterbo) con un numero di iscritti alle casse edili pari a 58.783 nel settembre 2021. In aumento di 1.380 le imprese attive nel settembre 2021 con 948 nuove imprese a Roma, 123 a Latina, 117 a Rieti, 119 a Frosinone e 73 a Viterbo con un numero di aziende pari a 12.032. (segue) (Com)