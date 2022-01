Lavoro: XIII congresso Filca Cisl Lazio, edilizia in crescita grazie ai bonus (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un dato preoccupante è che la fuoriuscita di personale del settore in questi anni, ha generato una perdita di manodopera specializzata. Mancano e non si trovano facilmente operai e tecnici specializzati e questo crea un impoverimento nel sistema impresa. Solo per fare un esempio secondo i dati del Centro Studi dell’Ance di Viterbo non si trova il 52 per cento degli addetti alle finiture ed il 60 per cento degli operai specializzati. Di fronte a un’urgenza immediata i tempi di formazione di un tecnico specializzato sono lunghi almeno due anni. Ma anche la ricerca di operai generici trova ostacoli", afferma il segretario di Filca Cisl Lazio. (segue) (Com)