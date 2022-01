Lavoro: XIII congresso Filca Cisl Lazio, edilizia in crescita grazie ai bonus (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La patente a punti, soprattutto legata alla storicità degli infortuni ed alla storicità della regolarità dell’impresa, rappresenta la vera sfida per il futuro. Se riuscissimo finalmente a creare un sistema premiale, incentivante per i contributi Inail e per l’accesso alle gare pubbliche come punteggio ulteriore ed aggiuntivo per chi applica la normativa contrattuale da sempre e non ha storicamente il verificarsi di infortuni, daremmo un chiaro messaggio di favorire le imprese sane, espellendo dal mercato del lavoro chi non lavora in sicurezza e legalità", afferma il sindacato nella nota. (segue) (Com)