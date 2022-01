Lavoro: XIII congresso Filca Cisl Lazio, edilizia in crescita grazie ai bonus (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Vallocchia “Oltre alla patente a punti chiediamo l’applicazione del contratto edile a tutti i lavoratori presenti in cantiere, investimenti su formazione ed informazione, l’utilizzo della tecnologia per la prevenzione, maggiori ispezioni e la condivisione della banca dati tra tutti gli organi ispettivi, l’assunzione di ispettori. Servono significativi investimenti su formazione e sicurezza, per rilanciare scuole edili e Cpt e per introdurre sempre più innovazione e sostenibilità. Con una curva cosi in crescita dell’intero comparto, la questione sicurezza deve diventare una priorità diffusa. Va potenziato il ruolo dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale ai quali va dato più spazio da parte degli imprenditori Va rafforzato e migliorato il corso di primo ingresso di 16 ore per i neoassunti come previsto dal contratto nazionale. Vanno messi a regime protocolli di collaborazione con gli organi ispettivi. Chiediamo inoltre l’applicazione del contratto edile a tutti i lavoratori in cantiere”. (segue) (Com)