Lavoro: XIII congresso Filca Cisl Lazio, edilizia in crescita grazie ai bonus (8)

- "Nel Lazio abbiamo tre grandi cementifici: la Buzzi Unicem di Guidonia, la Italcementi di Colleferro,e una realtà più contenuta, la Unicalce di Itri, i quali hanno un’importante responsabilità in chiave di impatto sociale ed economico sui territori e la riconversione degli stabilimenti nell’ambito di sostenibilità ambientale, attraverso l’utilizzo di combustibili a minor impatto ambientale, insieme al minor costo delle materie prime, può e deve rappresentare l’investimento per un’occupazione di qualità ed in sicurezza", continua la nota. (segue) (Com)