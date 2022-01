Lavoro: XIII congresso Filca Cisl Lazio, edilizia in crescita grazie ai bonus (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel settore dei lapidei rimane sempre complicata e difficoltosa la situazione dei distretti industriali nelle varie province di fare rete a livello aziendale: il travertino romano di Tivoli-Guidonia, il distretto del marmo nel comune di Coreno Ausonio nel Frusinate e la Basaltina nel viterbese. Da questo ne consegue una ridotta visione di sistema ed una forte incapacità di elaborare politiche industriali innovative ed efficaci. L’obiettivo è la costituzione dell’ente bilaterale di settore, indispensabile per il rilancio dei poli industriali e la valorizzazione delle professionalità e del prodotto locale, per sostenere una forte evoluzione competitiva del comparto e la costituzione di un osservatorio per la sicurezza dei bacini estrattivi", aggiunge il sindacato. (segue) (Com)