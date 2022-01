Lavoro: XIII congresso Filca Cisl Lazio, edilizia in crescita grazie ai bonus (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore laterizi è la fotografia degli altri settori, con poche aziende consistenti sopravvissute alla crisi: le fornaci Dcb di Monterotondo, Fbm di Fiano Romano, la Prefabbricati Manini di Aprilia, la Monier di Ceprano. Anche in questo settore si intravedono i primi segnali di crescita, con gli interventi legati alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie ed all’ecobonus. Il settore legno, nonostante la quasi scomparsa dei cantieri navali di costruzioni e rimessaggio, in questo periodo, con l’ampio utilizzo di materiali in legno in edilizia, ha ripreso l’ordinaria attività". (Com)