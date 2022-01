Migranti: l’Italia consegna alla Guardia costiera libica nuovi equipaggiamenti logistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha consegnato alla Libia nuovi equipaggiamenti per il contrasto alle migrazioni illegali. Il ministero dell'Interno del Governo di unità nazionale della Libia, infatti, ha annunciato la ricezione di “un’officina mobile per la manutenzione, pezzi di ricambio per le imbarcazioni e uffici amministrativi mobili”. Fonti di “Agenzia Nova” vicine al dossier precisano che la consegna è stata realizzata nell’ambito del progetto europeo di Supporto alla gestione integrata delle frontiere e della migrazione in Libia (Sibmill), finanziato con 42 milioni di euro circa dall’European Union Emergency Trust Fund. Il ministero dell’Interno dell’Italia è capofila del progetto e le attrezzature sono state fornite all’Amministrazione generale per la sicurezza costiera (Gacs, la polizia del mare che fa capo al ministero dell’Interno). Si tratta in particolare di quattro moduli adibiti a spogliatoio, magazzino, officina e ufficio che servono per sostegno logistico per attività di salvataggio in ambito di compiti Sar (ricerca e soccorso) in mare. (Lit)