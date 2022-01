Ambiente: un sistema di piccole dighe lungo l'affluente del Tevere dall'Umbria al Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- In Italia negli ultimi 5 anni ci sono stati 84 morti e oltre 27 mila sfollati a causa di inondazioni e frane. Per proteggere dalle inondazioni un territorio molto largo che arriva fino a Roma verrà realizzato un sistema di piccole dighe di contenimento che partirà dall'Umbria, lungo il tracciato del fiume Paglia: l'importante affluente del Tevere e che attraversa per 86 chilometri le regioni Toscana, Lazio e Umbria. "Un progetto di grandissimo rilievo", ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel presentare il piano in Campidoglio. Palazzo Senatorio quindi lancia oggi un bando di gara per la progettazione e fattibilità di invasi lungo il fiume Paglia che "avranno una funzione fondamentale nel mettere in sicurezza la Capitale. Li collochiamo in una nostra visione sulla sicurezza di Roma dal rischio idrogeologico, che significa protezione dal rischio, ma anche approvvigionamento in sicurezza", ha sottolineato Gualtieri. (segue) (Rer)