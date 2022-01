Ambiente: un sistema di piccole dighe lungo l'affluente del Tevere dall'Umbria al Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque i punti principali del sistema degli interventi del Comune di Roma in questo ambito: 35 milioni di investimenti per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi di 19 versanti di frana; manutenzione delle caditoie; collegamento tra caditoie-reti fognarie, il quale "richiederà un intervento coordinato di Ama e Acea sotto la regia del Comune", ha precisato Gualtieri; pulizia di sponde e fossi "dove c'è un tema di governance con i consorzi e la Regione Lazio, su cui realizzeremo un tavolo apposta", ha sottolineato. Accanto a questi interventi si aggiungono 150 milioni di finanziamenti a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, Pnrr, volti alla limitazione delle perdite idriche. (segue) (Rer)