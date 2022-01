Energia: Lanzetta (Enel), elettrificazione della Sardegna è progetto in cui crediamo molto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo rinnovabile, la transizione energetica e l’elettrificazione dei consumi hanno una valenza enorme sul piano ambientale: oggi possiamo produrre elettricità in maniera rinnovabile, svincolandoci dal bruciare idrocarburi, e la Sardegna può dare l’esempio, raccontando come sia possibile passare direttamente a un modello basato sulle rinnovabili. Lo ha detto Nicola Lanzetta, direttore Italia di Enel, intervenendo all’evento “Elettrificazione verde della Sardegna”, presentato oggi da Enel e Università degli Studi Roma Tre – Centro ricerche economiche e sociali Manlio Rossi-Doria. “Si tratta di un progetto in cui crediamo molto, tanto che come Enel Italia investiremo 15,5 miliardi per accelerare questa transizione: una parte sarà destinata alla Sardegna, e farà sì che i cittadini sardi, se lo vorranno, potranno cucinare, riscaldare casa, muoversi in maniera ecosostenibile ed economica”, ha spiegato, aggiungendo che un discorso analogo, in termini di minori emissioni e risparmio economico, potrà essere fatto anche per le aziende. “Stiamo partendo in Sardegna perché ci sono alcune caratteristiche peculiari: l’isola presenta già un livello di elettrificazione importante, anche se consuma molti idrocarburi; vanta un tessuto turistico molto importante; e poi tutta la parte agricola, in cui il processo di elettrificazione porta vantaggi enormi”, ha concluso. (Rin)