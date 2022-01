Germania: sondaggio, 47 per cento favorevole ad attivazione Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 47 per cento dei tedeschi si dichiara favorevole all'attivazione del Nord Stream 2, il gasdotto che collega Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, mentre il 33 per cento è contrario e il 19 per cento afferma di non avere un'opinione in merito. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato da YouGov, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Inoltre, il 43 per cento del campione ritiene che debbano esservi conseguenze per il gasdotto qualora la Russia attacchi l'Ucraina, mentre il 33 per cento è contrario. Il sostegno a sanzioni contro la Russia che riguardino il Nord Stream 2 è al massimo tra gli elettori dei Verdi e del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), con rispettivamente il 63 e 54 per cento. (Geb)