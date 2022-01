Nigeria: febbre di Lassa, governo istituisce centro di risposta alle emergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Nigeria hanno istituito un centro di risposta alle emergenze per far fronte alle epidemie di febbre di Lassa riscontrate in alcune aree del Paese. L'attivazione del centro, fa sapere il Centro per il controllo delle malattie della Nigeria (Ncdc), è stata necessaria per contenere il crescente numero di casi nelle ultime tre settimane, con circa 115 contagi e 26 decessi confermati. La febbre di Lassa è una malattia emorragica virale acuta, spesso trasmessa agli esseri umani attraverso il contatto con alimenti o oggetti domestici contaminati da urine o feci di roditori. I sintomi includono febbre, debolezza generale, vomito e diarrea, mal di testa e tosse. La malattia è stata scoperta per la prima volta nel 1969 nella città di Lassa, nello Stato nord-orientale del Borno, in Nigeria. I focolai sono comuni nel Paese e la malattia è diventata endemica nell'Africa occidentale, causando fino a 5 mila morti ogni anno. (Res)