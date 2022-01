Egitto: ministro Trasporti incontra ambasciatore Qatar, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti dell'Egitto, Kamel al Wazir, ha ricevuto l’ambasciatore del Qatar al Cairo Salem Mubarak al Shafi per discutere della cooperazione dei due Paesi nell’ambito dei trasporti marittimi. Lo ha riferito il quotidiano egiziano "Al Ahram", secondo il quale le due parti hanno discusso i risultati della visita effettuata dalla squadra della qatariota QTerminals presso il porto di Sokhna per studiare le opportunità di investimento. In questa occasione, il ministro egiziano ha dichiarato di aver accolto con favore la possibilità di una collaborazione tra le due parti nel campo del trasporto marittimo, dove è in corso l'attuazione di un piano per sviluppare tutti i porti egiziani e trasformare l’Egitto in un importante centro per il commercio e la logistica. (Cae)