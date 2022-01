Burkina Faso: golpe, partito di Kaboré chiede suo rilascio incondizionato e ripristino ordine costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Burkina Faso il Movimento popolare per il progresso (Mpp) del presidente deposto Roch Marc Christian Kaboré, riunito ieri a Ouagadougou, è tornato a chiederne il rilascio incondizionato e ad invocare il ripristino dell'ordine costituzionale dopo il colpo di Stato dello scorso 24 gennaio. Per i leader del Mpp le dimissioni di Kaboré sono state ottenute sotto pressione. "Lui stesso non si è alzato in piedi liberamente e ha detto 'dati tali parametri, consegno il potere al popolo'. Non è una rassegnazione volontariamente pensata, acconsentita, pronunciata dall'interessato, è una situazione di obbligo, di costrizione, è un puro e duro classico colpo di Stato”, ha dichiarato alla stampa Clement Sawadogo, primo vicepresidente del Mpp, che ha dissuaso i militanti del partito dallo scendere in piazza poiché questo potrebbe portare a un bagno di sangue. (segue) (Res)