Ucraina: ministro Difesa britannico Wallace punta a convincere alleati europei su sostegno attivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa del Regno Unito, Ben Wallace, sta effettuando visite in una serie di capitali europee al fine di costruire una rete di sostegni per l'Ucraina contro la Russia in caso di un'invasione. Come riporta l'emittente "Bbc", Wallace ha anche confermato che presto si recherà a Mosca per colloqui con il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu. Il ministro britannico ha affermato che c'è ancora "possibilità" che un'invasione della Russia venga fermata, anche se ha aggiunto "non sono ottimista". Nell'ultima settimana il Regno Unito ha fornito all'Ucraina 2.000 armi leggere anticarro e truppe per aiutarla ad addestrarsi nell'autodifesa. Non tutti gli alleati della Nato, tuttavia, sono disposti a fare lo stesso. La missione di Wallace nelle capitali europee punterebbe proprio a far cambiare gli umori e le intenzioni dei Paesi membri a favore di un sostegno attivo all'Ucraina. I Paesi Bassi, prima tappa del viaggio di Wallace nei giorni scorsi, stanno ora considerando l'invio di giubbotti antiproiettile e fucili di precisione all'Ucraina. Altri governi, come quello tedesco, continuano ad essere riluttanti a qualsiasi azione del genere. Durante una conferenza stampa con Wallace a Berlino, la ministra della Difesa tedesca Christine Lambrecht ha ammonito che la fornitura di armi all'Ucraina potrebbe "aggravare" il conflitto. La Polonia e la Lettonia, intanto, hanno criticato pubblicamente la posizione della Germania. Berlino, per il momento, sta in ogni caso limitando le forniture all'Ucraina ai cosiddetti "aiuti non letali", ovvero ospedali da campo e circa 5.000 elmetti per i militari. (Res)