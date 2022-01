Francia: Zemmour citato in giudizio per immagini video elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato ultraconservatore alle presidenziali francesi di aprile, Eric Zemmour, è stato citato in giudizio per l'utilizzo non autorizzato di alcune immagini nel suo video di promozione elettorale. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv". Nel filmato Zemmour appare seduto mentre parla a un microfono, intervallato da immagini di film, personaggi famosi e momenti storici. Secondo il quotidiano "Le Monde", sono 114 le scene che di fatto "non sono esclusive" di Zemmour, pari al 39 per cento del video. La lista delle società e delle persone che hanno citato in giudizio Zemmour comprende il gruppo Gaumont, che detiene molte delle scene contenute nel video elettorale, ma anche Laeticia Hallyday, vedova di Johnny Hallyday e il noto regista, Luc Besson. (Frp)