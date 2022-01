India: Covid, 286.384 nuovi casi e 573 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 286.384 i nuovi casi di coronavirus e 573 i decessi riferiti oggi dal ministero della Sanità dell’India. Su 1.462.261 test effettuati ieri il tasso di positività è del 19,59 per cento. I casi attivi sono 2.202.472, 20.546 meno di ieri, e quelli risolti 37.677.328, 306.357 in più. Il Karnataka è lo Stato in cui si concentra il maggior numero di casi attivi, 357.939, in aumento di 7.167 unità rispetto al giorno precedente, seguito dal Maharashtra con 302.572 (-4.180) e dal Kerala con 301.269 (+15.192). Dall’inizio della pandemia il Paese ha registrato 40.371.500 casi e 491.700 decessi, con un tasso di guarigione del 93,33 per cento e un tasso di letalità dell’1,22 per cento. Il 16 gennaio 2021 è iniziata la campagna di vaccinazione e ad oggi sono state somministrate 1.638.439.207 dosi, di cui 2.235.267 ieri. (segue) (Inn)