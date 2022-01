Spagna: nel 2021 creati 840.700 posti di lavoro, miglior dato dal 2005

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 in Spagna sono stati creati 840.700 posti di lavoro, il più grande aumento annuo dell'occupazione dal 2005. Questo porta il numero totale di lavoratori a 20.184.900, 200 mila in più rispetto a prima della pandemia del coronavirus. È quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Il tasso di disoccupazione, invece, è scesa di 615 mila unità con un calo del 16,5 per cento rispetto al 2020. Nel quarto trimestre del 2021 la disoccupazione ha registrato una riduzione record di 312.900 persone (-9,1 per cento), mentre l'occupazione è aumentata di 153.900 unità (+0,7 per cento).(Spm)