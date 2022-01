Tunisia: inviati aiuti alimentari e sanitari a Territori palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo militare tunisino carico di aiuti alimentari e sanitari è arrivato ad Amman, in Giordania, per fornire assistenza al popolo palestinese. Lo hanno riferito i media locali. In particolare sono stati inviati da Tunisi generi alimentari, forniture mediche, un’ambulanza e alcuni vaccini contro il Covid-19. L’operazione è stata organizzata in coordinamento con l'Organizzazione per la carità hashemita giordana, in seguito ad un appello lanciato dalla Mezzaluna rossa palestinese alla controparte tunisina. (Tut)