Sardegna: export sughero, Regione si impegnerà per evitare contraccolpi negativi sul mercato

- La Regione si impegnerà anche a livello istituzionale e ministeriale, per evitare contraccolpi negativi sul mercato sardo del sughero. Lo ha assicurato l'assessore all'Agricoltura, Gabriella Murgia, durante l'audizione in V commissione dove è stato affrontata la questione del possibile blocco delle esportazioni del sughero sardo a causa della nuova norma approvata recentemente dal Parlamento che impone la bollitura del prodotto prima di essere venduto. Il parlamentino ha sentito i rappresentanti delle Università, delle associazioni imprenditoriali (Confindustria, Federlegno e Assolegno), degli artigiani (Cna) e le organizzazioni di categoria agricole (Coldiretti e Confagricoltura). Le parti datoriali si sono dichiarate a favore della legge recentemente approvata dal Parlamento che impone l'obbligo della bollitura. Un procedimento che consentirebbe di sterilizzare il prodotto evitando la diffusione del coleottero killer che sta mettendo a rischio le coltivazioni del Nord Sardegna. Il professor Andrea Lentini, entomologo dell'università di Sassari, ha chiarito che l'ipotesi è allo studio ma che non esistono dati scientifici che garantiscano l'efficacia del procedimento. "La bollitura del sughero ha un senso solo se fatta nel periodo giusto, quando gli insetti sono all'interno della pianta per ridurne la popolazione – ha detto il professore – il sistema è già stato adottato in Spagna ma non ha dato ancora certezze. Non c'è una soluzione definitiva". Garanzie hanno invece chiesto le associazioni agricole perché i costi dell'operazione non ricadano sui produttori. (segue) (Rsc)