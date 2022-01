Sardegna: export sughero, Regione si impegnerà per evitare contraccolpi negativi sul mercato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del Psd'Az Giovanni Satta ha annunciato la presentazione di un emendamento specifico nella prossima Finanziaria con lo scopo di incentivare la ricerca, sostenere le aziende del settore e sviluppare una nuova progettualità di filiera, utilizzando anche i fondi del Pnrr. Nello stesso tempo, ha precisato, occorre lavorare ad accordi positivi con Governo e ministero. Il capogruppo di Leu Daniele Cocco, scettico sulla possibilità di cambiare la legge vigente, ha sottolineato la necessità di puntare sulla difesa del reddito delle aziende del comparto, idea condivisa da Gian Franco Satta dei Progressisti, che ha però sollecitato maggiori approfondimenti tecnico-scientifici, mentre per Alessandro Solinas del M5S è importante collegare la bollitura ad una attenta attività preventiva contro il parassita. Giovanni Antonio Satta (Misto), prendendo atto con soddisfazione di una chiara volontà unitaria, ha sollecitato l'aumento delle risorse regionali ed una azione forte della Regione a livello nazionale.Nelle conclusioni, il presidente della commissione Piero Maieli ha ipotizzato una soluzione equilibrata del problema nella limitazione della bollitura alle quote di prodotto contaminato individuando come prioritaria una strategia regionale fondata su potenziamento della ricerca ed investimenti in qualità. La commissione, ha assicurato infine Maieli, continuerà ad occuparsi di sughero con audizioni dei parlamentari sardi presenti nelle commissioni competenti. (Rsc)