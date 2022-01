Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Pianura molte nubi in mattinata, più compatte sui settori orientale, in prevalenza poco nuvoloso dal pomeriggio. In montagna variabilità con annuvolamenti più consistenti sulle Alpi di confine. Precipitazioni con deboli nevicate possibili sui settori retici, specie Alta Valtellina. Temperature minime in lieve calo, massime in marcato aumento. Valori minimi in pianura intorno a 0 °C, massimi intorno a 11 °C. (Rem)