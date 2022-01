Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e Alessio D'Amato, Assessore regionale alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria partecipano all'inaugurazione del centro vaccinale pediatrico anti-covid all'Auditorium Parco della Musica. Partecipano all'evento Angelo Tanese, Direttore Generale della Asl Roma 1 e Daniele Pitteri, Amministratore delegato Fondazione Musica per Roma - Auditorium Parco della Musica. L'evento si svolge a Roma, Auditorium Parco della Musica - Viale P. De Coubertin, 30 - Ore 10:30.- L'assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, partecipa all'inaugurazione del murale dedicato a Lando Fiorini e realizzato dalla Fondazione Roma Cares della As Roma su un edificio Ater in largo Evangelista Torricelli 1 - Ore 12. (segue) (Rer)