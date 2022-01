Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore al welfare e salute Lamberto Bertolé interviene al convegno online "Raccontare la Shoah", organizzato dall'Università degli studi di Milano, per portare i saluti istituzionali del Comune di Milano.Diretta streaming (ore 9)Cerimonia di commemorazione della giornata della memoria davanti alla sede dell'ex albergo Regina,via Silvio Pellico (ore 9:30)Il Presidente del consiglio comunale Elena Buscemi e l'assessore al bilancio Emmanuel Conte, partecipanno all'incontro con gli studenti delle scuole cittadine promossa Anpi, Aned e Fondazione memoria della deportazione. Diretta streaming (ore11)Si riunisce il consiglio comunale.Diretta streaming (ore 15:30)L'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, interviene alla proiezione speciale del making of dell'opera dall'artista e attivista Tania Bruguera realizzata in collaborazione con l'Associazione nazionale ex deportati nei Campi nazisti (Aned).Pac di Milano, Via Palestro, 14 ( ore 18:30)La vicesindaco Anna Scavuzzo e l'assessore alla sicurezza Marco Granelli prendono parte al concerto "La musica proibita come strumento di resistenza: Blues, Swing e Jazz", organizzato da Associazione "Figli della Shoah", Comunità Ebraica di Milano, Conservatorio di Milano, Cdec, Fondazione memoriale della Shoah di Milano.Conservatorio di Milano “Giuseppe Verdi”, via conservatorio (ore 20:30)REGIONEL'assessore regionale allo sviluppo Città metropolitana, giovani e comunicazione Stefano Bolognini, effettua una visita istituzionale a Como.Centro aggregazione giovanile “Oasi”, via Luigi Negretti, 4 Como (ore 10)Punto stampa presso il Comune di Como via Vittorio Emanuele II, 97 Como (ore 12)I presidenti di Ascovilo e Federazione di Lombardia delle “Strade del Vino e dei Sapori”, Giovanna Prandini e Gianni Boselli, siglano il protocollo d'intesa tra i due enti. Durante l'incontro, al quale partecipa anche l'assessore regionale all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi, sono comunicati i dettagli del documento.Enoteca regionale, via Cassino Po, 2 Broni/Pv (ore 11)L'assessore all'ambiente e clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo partecipa alla conferenza stampa di presentazione del decreto di approvazione del progetto esecutivo di bonifica della Caffaro di Brescia. Alla conferenza stampa sono presenti anche il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, il commissario straordinario Sin Brescia Caffaro Mario Nova, l'assessore all'ambiente, al verde e ai parchi sovracomunali del Comune di Brescia Miriam Cominelli. Giuseppe Lo Presti, direttore Ministero della Transizione Ecologica interviene da remoto.Palazzo loggia, Sala Consiglio, Piazza della Loggia, 1 Brescia (ore 14:30)In occasione della celebrazione del "Giorno della Memoria", l'assessore regionale alla comunicazione, giovani e sviluppo della città metropolitana, Stefano Bolognini, partecipa - su delega del governatore Attilio Fontana, impegnato a Roma per le votazioni del presidente della Repubblica - all'evento organizzato dalla Comunità ebraica di Milano, dall'Associazione Figli della Shoah, dal Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dalla Fondazione CDEC e dalla Fondazione Memoriale della Shoah di Milano.Conservatorio di Milano “Giuseppe Verdi”, via conservatorio (ore 20:30).VARIETelefisco 2022 organizzato dal Sole 24 Ore. Intervengono, tra gli altri, il ministro dell'Economia e delle finanze Daniele Franco e il direttore generale dell'agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini.Diretta streaming (ore 9)Prima sessione del convegno: “Raccontare la Shoah: competenze e prospettive multidisciplinari”. Saluti istituzionali e la lettura di un messaggio di saluto da parte della senatrice a vita Liliana Segre.Diretta streaming (ore 9:30)Convegno internazionale all'Università Iulm “Dino Buzzati e la parola” in occasione dei 50 anni dalla morte dello scrittore. L'appuntamento è ideato dai professori della Iulm Paolo Giovannetti e Silvia Zangrandi con il giornalista Marco Perale.Diretta streaming (ore 9:30)Presentazione del bando di fondazione Cariplo "La bellezza ritrovata”. All'evento sono presenti ilPresidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, e i referenti dell'area arte e cultura.Diretta streaming (ore 10:30)Presentazione del volume "Charleston. Storia di una grande famiglia travolta dalla Shoah" (di Enzo Fiano, Guerini e Associati, 2021). Intervengono la Prof.ssa Marilisa D'Amico, Aldo Finzi, avvocato, Ruggero Gabbai, regista, Roberto Jarach, Presidente del Memoriale della Shoah, Mimma Guastoni, presidentessa dell'Associazione Teatri per Milano e dell'Associazione "Musica al Tempio", consigliera della FondazionePiccolo Teatro di Milano Teatro d'Europa. Interviene, infine, l'autore Enzo Fiano.diretta straming (ore 18)Partenza del "Rallye di Monte-Carlo Historique" organizzato da Automobile Club Milano.C.so Venezia, 43 (ore 18)MONZAIn occasione della giornata della memoria viene deposta una corona di alloro sotto la targa che riporta i nomi delle vittime monzesi dei campi di concentramento. Intervengono il Sindaco Dario Allevi, le massime autorità cittadine e i rappresentanti di Anpi e Aned. A seguire è prevista la posa di sette pietre d'Inciampo. Le pietre, che saranno scoperte alla presenza dei familiari, ricorderanno per sempre la memoria di: Enrico Bracesco, via Dante 45; Carlo Samiolo, via Volta 15; Pietro Massari, via Col di Lana 17; Federico Gaviraghi, via Mozart 16; Angelo Beretta, via S. Alessandro 5; Luigi Montrasio, via Marco d'Agrate 21; Giorgio Levi, via Pretorio 2.Bosco della Memoria, via Messa (ore 10) (Rem)