Gli appuntamenti di oggi (5)

- VARIE-Le iniziative previste nel Municipio Roma VIII: Cerimonia in ricordo di Settimia Spizzichino presso il Ponte Spizzichino (incrocio Via Pullino – Circ.ne Ostiense) – Ore 10; Piantumazione di un Ulivo nel "Giardino dei Giusti" della scuola Macinghi Strozzi – Ore 10.30; "Ri - Cordare è un esercizio del cuore" evento organizzato presso la Biblioteca Arcipelago, in via Benedetto Croce a Roma, 50 - ore 10; Inaugurazione della "Panchina della Memoria" Via Mario Musco n. 52-54 - Ore 13; Concerto della Memoria, organizzato dall'Università Roma Tre, presso l'Aula Magna di Via Ostiense, 234 - ore 18; Dialogo con Edith Bruck, scrittrice e sopravvissuta ai campi di sterminio. Presso il Teatro Palladium in Piazza Bartolomeo Romano, 8 - Ore 20. (segue) (Rer)