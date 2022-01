Giornata memoria: Amendola invia messaggio citando le parole Sassoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- “Mi hanno sempre colpito gli occhi delle vittime, la fissità degli occhi che guardano, ma non vedono. Si, gli occhi dell’umanità privata di umanità”: con queste parole del compianto ex presidente dell’Europarlamento, David Sassoli, il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, ha voluto inviare il suo messaggio in occasione della Giornata della memoria. Come ricordato in un tweet, Sassoli pronunciò queste parole a Fossoli, in provincia di Modena, l’11 luglio del 2021 quando insieme alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, partecipò alla commemorazione del settantesimo anniversario dell'eccidio nazista di 67 internati politici. (Res)