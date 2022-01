Nucleare: TerraPower firma accordo di cooperazione tecnologica con un consorzio giapponese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone punta a dotarsi di un prototipo di reattore a fusione nucleare funzionante entro il 2050. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", che fornisce anticipazioni in merito alla prima strategia per la ricerca e lo sviluppo della fusione nucleare che il governo del Giappone intende varare entro la prossima estate. L'Ufficio di gabinetto istituirà già questo mese un forum i esperti per definire una strategia, lavorando a fianco del settore privato anche tramite il finanziamento di piccole aziende e startup. Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha menzionato la fusione nucleare in relazione alla strategia nazionale di contrasto all'inquinamento atmosferico durante una conferenza stampa la scorsa settimana. Il Giappone è attualmente impegnato con gli Stati Uniti e altri Paesi nel progetto del Reattore sperimentale termonucleare internazionale (Iter), in fase di realizzazione in Francia. Il progetto punta a verificare la fattibilità della tecnologia della fusione nucleare, ma non è concepito per generare energia elettrica. La costruzione del reattore sperimentale è iniziata nel 2020 e dovrebbe essere ultimata nel 2025. (Git)