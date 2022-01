Filippine: Pil in crescita del 7,7 per cento nel quarto trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) delle Filippine è cresciuto del 7,7 per cento annuo nel quarto trimestre 2021 grazie all'allentamento delle misure tese a contenere la pandemia di Covid-19. Lo ha riferito l'Autorità di statistica delle Filippine, secondo cui il Paese ha chiuso il 2021 con una crescita economica complessiva del 5,6 per cento, leggermente superiore all'obiettivo ufficiale fissato dal governo. Il dato relativo al quarto trimestre 2021 si misura col crollo dell'8,3 per cento subito dall'economia delle Filippine alla fine del 2020. Le Filippine sono state uno dei Paesi del Sud-est asiatico maggiormente colpiti dalle ricadute economiche della pandemia nel 2020, quando l'economia del Paese ha subito una contrazione del 9,6 per cento. Questo mese il governo delle Filippine ha nuovamente irrigidito le misure di contenimento della pandemia in risposta alla diffusione della variante omicron del coronavirus. (segue) (Fim)