Filippine: Pil in crescita del 7,7 per cento nel quarto trimestre 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Filippine si appresa a rilassare le pesanti restrizioni imposte in quel Paese agli investimenti diretti dall'estero (Ide), cominciando con semplificazioni all'ingresso dei capitali nella grande distribuzione. Il presidente Rodrigo Duterte ha firmato una legge che semplifica le attività di soggetti stranieri proprio in tale settore; il provvedimento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale, avvenuta il 6 gennaio. Si tratta di un emendamento alla Legge sulla liberalizzazione del commercio al dettaglio del 2000, che che riduce il requisito dell'importo di capitale minimo per le aziende straniere da 25 milioni di dollari a 490mila dollari. L'emendamento rimuove anche una serie di altre barriere, come quelle riguardanti la capitalizzazione netta, il numero massimo di punti vendita nel Paese e altre. (segue) (Fim)