Filippine: Pil in crescita del 7,7 per cento nel quarto trimestre 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge firmata da Duterte è una di tre interventi legislativi chiave studiati dalla sua amministrazione per aprire maggiormente l'economia delle Filippine. Il segretario delle Finanze, Carlos Dominguez, ha dichiarato che la versione originaria della legge sul commercio al dettaglio "conferiva un vantaggio sproporzionato alle aziende di grandi dimensioni, impedendo a investitori più piccoli, come le startup, di accedere al settore della vendita al dettaglio e complicando la compliance". L'intervento legislativo era osteggiato dagli operatori locali del settore, ma Duterte, il cui mandato si concluderà il prossimo luglio, ritiene l'apertura economica una priorità per il rilancio post-pandemia. (Fim)