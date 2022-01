Imprese: automotive, Lg Energy e GM costruiranno terzo stabilimento per batterie negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lg Energy Solution e General Motors (Gm) hanno annunciato ieri un investimento di 2,6 miliardi di dollari per la costruzione del loro terzo impianto per la produzione di batterie per veicoli elettrici negli Stati Uniti. Lo stabilimento sorgerà a Lansing, nel Michigan, e sarà operativo a partire dal 2025, con una capacità annua di 50 gigawatt-ora: abbastanza per alimentare 700mila veicoli elettrici con una autonomia di 500 chilometri a ricarica. L'investimento comporterà la creazione di circa 1.700 nuovi posti di lavoro. (Git)