Indonesia: governo riautorizza 171 aziende a esportare carbone

- L'Indonesia ha dato il via libera a 171 società minerarie attive nel Paese affinché riprendano le esportazioni di carbone, che erano state bloccate dall'Esecutivo all'inizio di quest'anno per far fronte a una carenza di forniture ai produttori di energia nazionali. Lo ha annunciato oggi Irwandi Arif, consulente del ministero dell'Energia; un altro funzionario del ministero, Ridwan Djamaludin, ha precisato però che il divieto di esportazione resta in vigore nel suo complesso almeno sino al 31 gennaio, e che sono consentite solo alcune tipologie di esportazioni. (segue) (Fim)