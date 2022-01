Regno Unito-Vietnam: ministro Investimenti Grimstone incontra ambasciatore Long

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Investimenti del Regno Unito, Lord Gerry Grimstone, ha espresso l'interesse di Londra a promuovere gli investimenti e la cooperazione col Vietnam in diversi settori, nel corso di un incontro con l'ambasciatore vietnamita Nguyen Hoang Long ieri, 26 gennaio. Grimstone ha espresso l'ammirazione del Regno Unito per i progressi conseguiti da Hanoi sul fronte dello sviluppo economico, ed ha suggerito un rafforzamento della cooperazione bilaterale nello scenario post-pandemia. Tra i settori prioritari per lo sviluppo della cooperazione, il ministro e l'ambasciatore hanno menzionato l'ambiente, la finanza, le energie rinnovabili, l'istruzione e il turismo. Long ha evidenziato i benefici dell'accordo di libero scambio tra Regno Unito e Vietnam: l'interscambio commerciale tra i due Paesi è ammontato lo scorso anno a 6,6 miliardi di dollari, un incremento annuo del 17 per cento. (Res)