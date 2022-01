Ucraina: ministro Esteri cinese Wang a Blinken, considerare timori della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ritiene che per “risolvere” la crisi in Ucraina sia necessario rilanciare gli accordi di Minsk, abbandonare la mentalità da Guerra fredda e prendere in seria considerazione i legittimi timori manifestati dalla Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, durante un colloquio telefonico intrattenuto oggi, 27 gennaio, con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “La sicurezza di un Paese non dovrebbe essere garantita sacrificando quella di altri Stati, e la sicurezza regionale non dovrebbe essere promossa rafforzando o addirittura espandendo le alleanze militari. Nel 21mo secolo – ha proseguito Wang - tutte le parti dovrebbero abbandonare completamente la mentalità da Guerra fredda e formare mediante negoziati un meccanismo di sicurezza europeo che sia equilibrato, efficace e sostenibile”. (segue) (Cip)