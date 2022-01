Ucraina: ministro Esteri cinese Wang a Blinken, considerare timori della Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wang e Blinken hanno anche passato in rassegna gli ultimi sviluppi nel rapporto bilaterale, irrigidito di recente dalla scelta degli Stati Uniti di promuovere il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali in nome dei diritti umani nello Xinjiang. A tal proposito, Wang ha sollecitato Washington a non ostacolare il regolare svolgimento dei Giochi, e più in generale a non interferire negli affari interni della Cina, in primis quelli relativi a Taiwan. “La pressione non farà altro che rendere il popolo cinese più unito, e il confronto non impedirà al Paese di diventare più forte”, ha detto il capo della diplomazia cinese, invitando la controparte ad “espandere gli aspetti positivi della cooperazione e gestire in modo costruttivo le differenze”. Blinken ha replicato sottolineando che gli Stati Uniti non cercano una nuova Guerra fredda e che sono disposti a lavorare per gestire le differenze in modo responsabile. (Cip)