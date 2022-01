Imprese: Tenaris, Saipem e Siad, memorandum per progetto di cattura e utilizzo CO2 a Dalmine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tenaris, Saipem e Siad hanno sottoscritto un memorandum d'intesa per avviare la progettazione di un impianto di cattura e utilizzo di anidride carbonica (Ccu), da realizzare presso lo stabilimento di Tenaris a Dalmine. Come riferisce un comunicato congiunto, il progetto prevede la cattura di 30 tonnellate giornaliere di CO2 prodotta dalla centrale termoelettrica presente nello stabilimento TenarisDalmine. La CO2 verrà catturata tramite l’utilizzo della tecnologia proprietaria Saipem CO2 Solutions e successivamente sarà utilizzata da Siad , in particolare nell’industria alimentare e delle bevande, nelle coltivazioni, nel trattamento delle acque, nella lavorazione dei metalli e come gas refrigerante a ridotto impatto ambientale. La tecnologia di Saipem CO2 Solutions, che si basa su un innovativo processo enzimatico utilizzato per la cattura di CO2, consentirà l’impiego di calore di scarto evitando il ricorso a sostanze tossiche, impiegate in altri processi. L’accordo che vede coinvolte le tre aziende si articola in varie fasi, la prima delle quali sarà uno studio di fattibilità. (segue) (Com)