Brasile: Lula, avere Alckimin candidato vicepresidente sarebbe "un bene per il Paese"

- L'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio 'Lula' da Silva, ha per la prima volta parlato apertamente della possibilità di correre nuovamente per le elezioni di ottobre 2021 in ticket con l'ex governatore di San Paolo, Geraldo Alckmin, che era stato suo sfidante nelle elezioni vinte del 2006. "La mia alleanza con Alckmin andrà bene per me, per lui, per il Brasile e, soprattutto, per il popolo brasiliano", ha dichiarato Lula nel corso di una intervista con radio Cbn Vale do Paraíba. Da tempo la stampa brasiliana accompagna le indiscrezioni sulla possibile inedita alleanza tra il pre-candidato del Partito dei Lavoratori (Pt), Lula da Silva, e Alchimin, che ha recentemente lasciato il Partito socialista democratico brasiliano (Psdb) di cui è stato uno dei massimi leader per alcuni decenni. Secondo la stampa la mossa di Lula è un tentativo di conquistare l'elettorato di centro-destra moderato, scontento sia delle politiche del Psdb e dell'operato di alcuni vertici del partito come il governatore di San Paolo, Joao Dora, sia dalla deriva radicale del presidente Jair Bolsonaro. (segue) (Brb)