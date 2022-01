Brasile: Lula, avere Alckimin candidato vicepresidente sarebbe "un bene per il Paese" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'intervista, Lula ha riconosciuto la necessità di formare un'ampia alleanza di partiti che gli garantisca la governabilità una volta che dovesse vincere le elezioni. Questa determinazione dell'ex capo dello stato ha creato malumori nella base del suo partito che preferirebbe evitare alleanze con partiti di centro che già in passato, si sono rivelate deleterie, come nel caso della posizione assunta dal vicepresidente Michel Temer nell'impeachment della presidentessa Dilma Rousseff. Lula si dice tuttavia fiducioso sulla comprensione del partito. "Il Pt capirà la necessità di formare un'alleanza" per garantire la governance. "Per fare di più, ho bisogno di più persone dalla mia parte. Ecco perché parlo con tutti. Qualsiasi altro candidato può correre il rischio, ma non io. Se torno, è per fare di più", ha detto. (segue) (Brb)