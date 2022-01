Brasile: Lula, avere Alckimin candidato vicepresidente sarebbe "un bene per il Paese" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ideale sarebbe che il Pt potesse eleggere tutti i deputati, ma ciò non accadrà", ha affermato. "E' necessario negoziare "con coloro che hanno un mandato parlamentare", ha sottolineato, confermando di non aver "nessun problema" a parlare con esponenti del gruppo politico del "centrao" (cartello di partiti conservatori di centro che controllano il parlamento brasiliano), così come con parlamentari di destra, sinistra, cattolici, evangeli e atei. "Negozi con chiunque venga eletto. Negozi con coloro che hanno un mandato per poter approvare le cose di cui il Brasile ha bisogno". (segue) (Brb)