Brasile: Lula, avere Alckimin candidato vicepresidente sarebbe "un bene per il Paese" (5)

- Durante l'intervista, Lula ha anche anticipato che l'ex presidentessa Dilma Rousseff non avrà alcun ruolo nel suo nuovo eventuale governo. Secondo il leader del Pt, l'ex presidentessa è una "persona inattaccabile" e ha "competenze straordinarie", ma tende a "sbaglia in politica". "Non ha la pazienza che la politica ci impone per parlare, ascoltare la gente, servire la gente anche quando non ti piace quello che dice. Non puoi essere aggressivo, devi capire". Tuttavia, Lula ha riconosciuto che Dilma ha subito molte violenze durante il suo governo e ne ha attribuita gran parte al senatore del Psdb Aecio Neves, sconfitto alle elezioni da Dilma nel 2014. Secondo Lula la sconfitta di Neves e la sua reazione successiva hanno causato l'attuale clima di intolleranza e polarizzazione. "Questo paese era pacifico quando ho gareggiato con Fernando Henrique Cardoso, José Serra e Alckmin. Il paese era civile. Abbiamo litigato, non siamo stati d'accordo, ma siamo stati in grado di incontrarci in un ristorante dopo una manifestazione e salutarci. A partire dal 2013, questo paese ha perso questa capacità", ha concluso Lula. (Brb)