Nucleare: TerraPower firma accordo di cooperazione tecnologica con un consorzio giapponese

- L'Agenzia per l'energia atomica del Giappone e due aziende giapponesi del settore energetico hanno siglato ieri, 26 gennaio, un accordo con la compagnia statunitense TerraPower Llc per lo sviluppo di reattori nucleari veloci da realizzare con l'assistenza finanziaria del dipartimento dell'Energia Usa. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui il memorandum d'intesa prevede la cooperazione sul fronte della tecnologia nucleare, e in particolare lo sviluppo di reattori a fissione a neutroni veloci refrigerati al sodio. L'accordo include anche la condivisione da parte del Giappone del know-how accumulato operando il prototipo di reattore autofertilizzante di Monju. Le due aziende giapponesi che hanno aderito all'accordo sono Mitsubishi Heavy Industries Ltd. e Mitsubishi Fbr Systems Inc. TerraPower è una società fondata dal cofondatore di Microsoft, Bill Gates. All'inizio di questo mese il ministro dell'Industria del Giappone, Koichi Hoguida, ha discusso con la segretaria dell'Energia Usa Jennifer Granholm la cooperazione per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di energia dall'atomo. (segue) (Git)