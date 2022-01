Pakistan-Cina: Islamabad stanzia risarcimenti per i lavoratori cinesi uccisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Pakistan ha approvato uno stanziamento di 11,6 milioni di dollari da destinare al risarcimento dei familiari dei lavoratori cinesi uccisi e feriti in un attacco terroristico verificatosi la scorso anno. Lo stanziamento, di importo senza precedenti per Islamabad, punta a placare le tensioni tra i due Paesi in vista della visita ufficiale a Pechino del primo ministro pakistano Imran Khan, in programma a febbraio. Il Comitato di coordinamento economico (Cce) del governo Pakistano ha approvato l'impiego dei fondi già la scorsa settimana: "Dopo attenta deliberazione, e tenuto conto della profondità delle nostre relazioni con la Cina, il Cce ha approvato la proposta di un pagamento di 11,6 milioni di dollari come gesto di buona volontà", afferma una nota del ministero delle Finanze pakistano. Dieci lavoratori cinesi sono rimasti uccisi e 26 feriti in un attentato nel distretto montuoso di Kohistan lo scorso luglio. L'attacco ha provocato il blocco del progetto per la costruzione della diga idroelettrica di Dasu, sul fiume Indus. Le aziende cinesi impegnate nel progetto hanno chiesto a Islamabad il versamento di 38 milioni di dollari a titolo di risarcimento per le vittime e i loro familiari. La cifra stanziata dal governo pakistano equivale al doppio di quanto solitamente versato da Pechino in circostanze analoghe. (Res)